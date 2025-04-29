Göztepe Voleybol, son olarak Nilüfer Belediyespor’da forma giyen pasör Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattı.

Genç pasörle 1 yıllık sözleşme

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Nilüfer Belediyespor’da forma giyen pasör Nazlı Eda Kafkas’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu genç oyuncu Nazlı Eda Kafkas ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Eda" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli kulüplerin formasını giydi

Göztepe Voleybol’un Nilüfer Belediyespor’dan transfer ettiği Nazlı Eda Kafkas, Galatasaray Daikin, Yeşilyurt, V.Bank ve alt yaş milli takım formalarını da giydi.