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2 bin 380 adet kaçak puro

10 bin 62 paket kaçak sigara

30 bin adet boş makaron

1 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ikamet, 8 iş yeri, 7 araç ve 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda sahte ve kaçak ürünlerin üretim ve dağıtımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan tarihleri arasında Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde 18 ayrı operasyon düzenledi.

İzmir’de sahte içki üretimi ve kaçak ürün ticaretine karşı yürütülen operasyonlarda 6 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi. İzmir Emniyeti’nin 21-27 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 18 operasyonda 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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