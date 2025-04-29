İzmir’de sahte içki üretimi ve kaçak ürün ticaretine karşı yürütülen operasyonlarda 6 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi. İzmir Emniyeti’nin 21-27 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 18 operasyonda 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan tarihleri arasında Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde 18 ayrı operasyon düzenledi.

Araç, ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ikamet, 8 iş yeri, 7 araç ve 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda sahte ve kaçak ürünlerin üretim ve dağıtımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler şöyle sıralandı:

1 milyon 800 bin adet doldurulmuş makaron

30 bin adet boş makaron

10 bin 62 paket kaçak sigara

2 bin 380 adet kaçak puro

381 kilogram kıyılmış tütün

1.670 litre sahte etil alkol

59 şişe sahte içki

1.168 adet kaçak parfüm

13 elektronik sigara cihazı

Operasyonlar sonucunda 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA