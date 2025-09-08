HABER EKSPRES- İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna yönelik 16 yaşındaki saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polis şehit olurken, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Yayın yasağı kararı getirildi

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile, meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medya içeriğinde yayın yasağı uygulanacağı açıklandı.

Yayın yasağı kararının tamamı şöyle:

İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir."

Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

4 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi, babası ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Silahın saldırganın babası tarafından 10 yıl önce satın alındığı belirlendi.