Süper Lig'de Göztepe, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı David Datro Fofana'nın sözleşmesini feshetti.
İzmir ekibi, 22 yaşındaki santrforun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fofana, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan genç golcü, Göztepe formasıyla beklenen katkıyı veremedi. Fesih kararının ardından oyuncunun Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor.
Sezon boyunca Sarı-Kırmızılı formayı 9 kez sırtına geçiren Fildişi Sahilli futbolcu, bu müsabakalarda 282 dakika sahada kaldı ve 2 gole imza attı.