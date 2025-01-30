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Sezon boyunca Sarı-Kırmızılı formayı 9 kez sırtına geçiren Fildişi Sahilli futbolcu, bu müsabakalarda 282 dakika sahada kaldı ve 2 gole imza attı.

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Son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan genç golcü, Göztepe formasıyla beklenen katkıyı veremedi. Fesih kararının ardından oyuncunun Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor.

Süper Lig 'de Göztepe , Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı David Datro Fofana 'nın sözleşmesini feshetti.

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