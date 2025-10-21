İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’nde, TOKİ tarafından başlatılan yeni konut projesiyle ilgili Karabağlar Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi.

Belediye, söz konusu proje alanında mülkiyet ve tescil işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, “Gerekli izin ve onaylar alınmadan inşaata başlanılması mevzuata uygun değildir” ifadelerini kullandı.

“Yargı süreçleri devam ediyor”

Karabağlar Belediyesi açıklamasında, proje alanıyla ilgili süren hukuki süreçlere de dikkat çekti:

“Bölge için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı hukuka uygun olmadığından, bu kararın iptali için Belediyemizce yargı yoluna başvurulmuştur.

Ardından Bakanlıkça yapılan parselasyon planına da itiraz edilmiş, reddedilmesi üzerine söz konusu planın iptali için dava açılmıştır. Yargı süreçleri halen devam etmektedir.”

Belediye ayrıca, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün inceleme süreci devam ettiği için mülkiyet işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

TOKİ projesinde uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor

Uzundere’deki alan, Demokrasi Üniversitesi’ne bağlı bir bölge içinde yer alıyor.

Yaklaşık 6 yıldır devam eden bu süreçte, dönemin Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB’a bağlı meslek odaları, projeye itiraz ederek yargı yoluna başvurmuştu.

AK Partili Kaya: “İlk kazmayı vurduk”

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ projesinin resmen başladığını duyurmuştu.

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yıllardır süren engellemelere, davalara ve bürokratik zorluklara rağmen asla vazgeçmedik.

Karabağlar'da çoğunluğu şehit ve gazi yakınlarımız ile dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşan 750 hak sahibimizi evlerine kavuşturuyoruz.

Bugün ilk kazması vurulan Karabağlar TOKİ Konutları; emeğin, sabrın ve kararlılığın eseri olacak.”

Belediye: “Bildirimler ilgili kurumlara yapılmıştır”

Karabağlar Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: