66 bin nüfuslu Anamur listede ama 150 bin nüfuslu Nazilli yok!

Türkiye’de uzun süredir tartışılan Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak sık sık dile getirilen “il sayısının 100’e çıkarılması” iddiası, yeniden hareketlilik yarattı. Hazırlanan taslak listede 19 ilçe “il olmaya aday” gösterildi. Ancak dikkat çeken detay, 150 bini aşan nüfusuyla Aydın’ın Nazilli ilçesinin listede yer almaması oldu.

Uzmanlara göre il olma kriterleri yalnızca nüfusla sınırlı değil. Ekonomik potansiyel, coğrafi konum, ulaşım ağı, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği ve idari denge gibi unsurlar da belirleyici rol oynuyor. Ancak son kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve siyasi irade veriyor.

Olası düzenlemeye göre il sayısı 81’den 100’e çıkacak. İşte yeni il olması gündemde olan 19 ilçe:

Akhisar (Manisa, 82)

Alanya (Antalya, 83)

Anamur (Mersin, 84)

Cizre (Şırnak, 85)

Çorlu (Tekirdağ, 86)

Edremit (Balıkesir, 87)

Ergani (Diyarbakır, 88)

Ereğli (Konya, 89)

Fethiye (Muğla, 90)

Gebze (Kocaeli, 91)

İskenderun (Hatay, 92)

İnegöl (Bursa, 93)

Kahta (Adıyaman, 94)

Kozan (Adana, 95)

Lüleburgaz (Kırklareli, 96)

Polatlı (Ankara, 97)

Siverek (Şanlıurfa, 98)

Tarsus (Mersin, 99)

Yüksekova (Hakkari, 100)

İl olma beklentisi uzun süredir devam eden Nazilli, Bandırma, Ünye, İskilip ve Midyat gibi ilçeler ise listede yer almadı. Bu durum, “yeni iller listesi nasıl belirlendi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.