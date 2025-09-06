Süper Lig’de milli araya 4 hafta sonunda 8 puan toplayarak 3’üncü sırada giren Göztepe’de gözler Brezilyalı golcü Juan Silva’ya çevrildi. Mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgilisi haline gelen futbolcu, takımın milli aradan sonra oynayacağı maçlarda en büyük kozlarından biri olacak.
Juan Silva’nın umut veriyor
Brezilyalı forvet, ligin 2’nci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemedi. Sonrasında sahalara dönen Silva, Konyaspor karşılaşmasında birçok gol fırsatı yakalasa da değerlendiremedi. Gol sevinci yaşayamasa da ortaya koyduğu mücadele taraftara umut verdi.
Hedef Avrupa kupaları
Milli aradan sonra yoğun maç temposuna girecek olan Göztepe, Silva’nın performansıyla üst sıralardaki yerini korumayı ve Avrupa kupaları hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.