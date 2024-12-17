Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, bu hafta iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, pazar günü ise ligde Rizespor'u konuk edecek.

Sakatlık krizi ve genç oyuncular

Hatayspor maçında Taha Altıkardeş ve Juan'ın sakatlanmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan Göztepe'de, Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, Datro Fofana, Ahmed Ildız ve David Tijanic de eksikler arasında. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un kupa maçında genç oyunculara ve yedek futbolculara şans vereceği öğrenildi.

"Dikkatli Olun" uyarısı

Stoilov, Türkiye Kupası'nı Avrupa hedefi için önemli bir basamak olarak görüyor. Hem Bucaspor 1928 hem de Rizespor maçlarını kayıpsız geçmek isteyen Stoilov, oyuncularını rehavetten uzak durmaları konusunda uyardı.

Devre arasına çifte galibiyetle

Göztepe, Rizespor karşılaşmasının ardından 2 haftalık devre arasına girecek. Ocak ayında devrenin kalan iki maçını oynayacak İzmir ekibi, sezonun ikinci yarısına moralli başlamak için çifte galibiyeti hedefliyor.