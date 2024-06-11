Yeni sezonda güçlü kadro hedefi

Göztepe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva’yı transfer eden sarı-kırmızılı ekip, şimdi de orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Bulgaristan’ın Slavia Sofia takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Isaac Solet ile ilgileniyor.

Isaac Solet’in performansı ve transfer süreci

Isaac Solet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçirdi. Devre arasında Bulgaristan’ın Slavia Sofia takımına transfer olan Solet, burada 11 maça çıkarak toplamda 591 dakika sahada kaldı. Skor üretmeyi başaramasa da orta sahadaki mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Göztepe teknik ekibi, Solet’in performansından memnun kaldı ve uygun şartlar oluşması halinde transferini bitirmeyi planlıyor.

Milli takım performansı

22 yaşındaki Solet, Orta Afrika Cumhuriyeti milli takımında da başarılı bir performans sergiliyor. Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri’nde milli formayı giyen Solet, şu ana kadar 4 maça çıkarak ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Transfer hedefleri ve gelecek planları

Göztepe, Isaac Solet transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, genç ve dinamik oyuncularla kadrosunu genişleterek Süper Lig’de kalıcı olmayı amaçlıyor. Teknik ekibin olumlu raporları ve Solet’in performansı, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Göztepe, yaz döneminde yaptığı transferlerle sezona iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

Genç yetenekle güçleniyor

Göztepe, genç yetenek Isaac Solet ile orta sahasını daha güçlü hale getirmek istiyor. Solet’in transferi, hem takımın oyun kalitesini artıracak hem de geleceğe yatırım niteliği taşıyacak. Kulüp, taraftarlarının da desteğiyle yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.