Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Göztepe, kaleci arayışlarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin'in yanı sıra, Guimaraes'ten Bruno Varela ve Empoli'den ayrılan Etrit Berisha için resmi temaslara başladı.

Aday kaleciler

Juventus’un 31 yaşındaki yedek kalecisi Mattia Perin, sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada yer alıyor. İkinci aday ise Guimaraes’in 29 yaşındaki kalecisi Bruno Varela. Göztepe, Varela’yı kiralama yöntemiyle takıma kazandırmayı hedefliyor. Son olarak, Empoli’den ayrılan 35 yaşındaki Arnavut kaleci Etrit Berisha, menajerler tarafından kulübe önerildi. Berisha’nın bonservis engeli bulunmuyor ve transferi için somut adımlar atılması bekleniyor.

Bruno Varela’nın kariyeri

Benfica altyapısında yetişen ve Ajax’ta da forma giyen Bruno Varela, piyasa değeri 4 milyon Euro olan önemli bir kaleci. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Varela, Göztepe'nin kaleci transferi konusundaki güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Dragan Solak’tan takıma destek

Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı ve Göztepe futbol şubesini yöneten Sırp iş insanı Dragan Solak, takımı Slovenya kampında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte, Göztepe'nin Luton Town ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Solak, ertesi gün oyuncular, teknik ekip ve personel ile bir araya gelerek destek mesajları verdi.

Kaleci transferinde son durum

Teknik direktör Stanimir Stoliov’a Etrit Berisha’nın ismi verildi. Bulgar teknik adamın isteğine göre transfer için somut adımlar atılacak. Göztepe’nin kaleci transferindeki belirsizliğin, Hırvatistan ekibi NK Istra 1961 maçı sonrası çözüme kavuşması bekleniyor.