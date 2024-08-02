Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralanan kaleci Mateusz Lis, Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynamıştı. Bu sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Lis’in transferi, Göztepe taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Göztepe'nin kaleci rotasyonu güçleniyor

Göztepe, yeni sezon için güçlü bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci pozisyonunda bu sezon Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, bir kaleci daha transfer etme ihtiyacı hissetti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis, yeniden Göztepe’ye kazandırılacak. Lis’in, Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin önceliği olarak belirlenmesi, transfer sürecinin hızla ilerlemesini sağladı.

Mateusz Lis’in dönüşü ve kadro yapısı

Göztepe, Lis’in transferiyle birlikte kaleci mevkisinde Arda ve Ekrem ile birlikte 3'lü bir rotasyon oluşturacak. Lis’in Türkiye’ye hareket etmesi ve resmi sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından, 27 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda Göztepe’nin kalesini koruması kesinleşmiş olacak.

Yeni sezon öncesi transfer hamleleri

Göztepe, transferde yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Şampiyonluk yaşadığı oyuncularıyla yollarını ayıran ekip, Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti. Mateusz Lis’in transferiyle birlikte, kaleci pozisyonunda da önemli bir adım atılmış olacak.