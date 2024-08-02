Çeşme-Bağlararası’nda 4600 yıllık tarih ve şarap kültürü

2001 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde, şehir merkezindeki Bağlararası Mevkii’nde arkeolog Hüseyin Vural tarafından tesadüfen keşfedilen Çeşme-Bağlararası, önemli bir tarihsel bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu keşif, Anadolu arkeolojisinde az bilinen bir konunun gün yüzüne çıkmasını sağladı. İlk kazılar, 2002-2005 yılları arasında Çeşme Arkeoloji Müzesi ile Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) tarafından Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın bilimsel başkanlığında yapıldı.

Arkeolojik çalışmalara 3 yıl ara verildikten sonra, 2009'dan itibaren ANKÜSAM’ın faaliyetleri çerçevesinde Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu’nun liderliğinde kazılar yeniden başladı.

Çeşme-Bağlararası’nın tarihine dair mevcut bulgular, bu yerleşimin günümüzden yaklaşık 4600 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Bu dönemde, taş temelli kerpiç duvarlardan oluşan yapılar içinde yaşayan Çeşmeliler, denizcilik ve tarımla ilgileniyorlardı.

Yaklaşık 3700 yıl önce, bu alanda büyük bir deprem yaşandı ve tüm yerleşim yeri tamamen yıkıldı. Bu felaketin ardından, bazı binalar tamamen yok oldu. Özellikle dikkat çeken bir buluntu, Anadolu’nun bilinen en eski şaraphanelerinden biri olan bir şaraphane binası. Bu yapıda, üzümlerin ezilerek suyunun çıkarıldığı düzenlemeler ve çeşitli depolama kapları bulundu. Ayrıca, taban seviyesinin altında, balık kılçıkları ve bazı karbonlaşmış buğday ve üzüm çekirdekleri içeren üç küçük mekan da keşfedildi.

Bu şaraphane, üzüm suyunun şaraba dönüştürüldüğü bir sarnıç olarak kullanılmış olabilir. Ayrıca, şarapların depolandığı kaplar ve çeşitli çömlekler de bulunmuş olup, bu buluntular mekânın şarap üretimindeki rolünü ortaya koymaktadır.

Çeşme-Bağlararası'ndaki bu bulgular, hem Anadolu arkeolojisine önemli katkılarda bulunmuş hem de Çeşme’nin Ege dünyası ile olan güçlü bağlarını kanıtlamıştır. Gelecek yıllarda yapılacak kazılar, Çeşme’nin tarihine dair daha pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaracaktır.

Çeşme-Bağlararası: Tarihî mekâna yol tarifi ve adres

İzmir merkezden araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme’ye doğru yola çıkın. İzmir-Çeşme Otoyolu'nu takip ederek Çeşme’ye ulaşabilirsiniz.

Çeşme şehir merkezine vardığınızda, Bağlararası Mevkii'ne yönlendiren tabelaları takip ederek veya GPS cihazınızı kullanarak bölgeye ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye otobüs seferleri bulunmaktadır. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (İzmir Otogar) Çeşme yönüne otobüsle seyahat edebilirsiniz.

Çeşme'ye vardıktan sonra, Bağlararası Mevkii'ne yerel otobüs veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Adres:

Çeşme-Bağlararası Mevkii, Çeşme, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.