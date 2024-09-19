Göztepe, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu, sponsorluk kapsamında EMOT Hastanesi’nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

Kulüpten açıklama geldi

Kulübün yaptığı açıklamada, " Oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle sponsorumuz EMOT Hastanesi’nde, kulüp doktorumuz Prof. Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta görev alan Kubilay Kanatsızkuş, henüz gol veya asist katkısı sağlayamamıştı. Göztepe taraftarı, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini beklerken, forvet hattındaki bu eksikliğin takım üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.