9 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye'nin çeşitli illerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Ali Çalgan, Çorum Valiliği'ne atandı. Peki, Ali Çalgan kimdir ve kariyerinde hangi önemli adımları atmıştır?

Ali Çalgan’ın hayatı ve kariyeri

Doğum ve eğitim

Ali Çalgan, 1966 yılında Mersin’de doğdu. Eğitimini Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarında tamamladıktan sonra, kamu sektöründe önemli bir kariyere adım attı.

Kariyer başlangıcı ve gelişimi

Çalgan, mülki idare amiri olarak başladığı kariyerinde birçok önemli görevde bulundu. Gümüşhane Valiliği gibi stratejik görevlerde yer aldı ve bu süreçte geniş bir deneyim kazandı.

Mülkiye müfettişliği

Ali Çalgan, mülki idare ve denetim alanında önemli bir konumda bulunarak, mülkiye müfettişi olarak görev yaptı. Bu görevde, yerel yönetimlerin işleyişini denetledi ve çeşitli reform önerilerinde bulundu.

Çorum valiliği

2024 yılının Eylül ayında yapılan atama ile Ali Çalgan, Çorum Valiliği’ne getirildi. Bu atama, Çalgan’ın bürokrasideki tecrübesini ve bilgi birikimini, Çorum'un kalkınması için kullanma fırsatı sundu.