Süper Lig’de sezona etkili bir başlangıç yapan Göztepe, savunma direnciyle dikkat çekerken, kaleci Mateusz Lis performansıyla alkış topladı. Sezon başında eleştirilerin hedefinde olan Polonyalı eldiven, ilk 2 haftada kalesini gole kapatarak güven tazeledi.

Deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. İzmir ekibinde en çok konuşulan isim ise Lis oldu. Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasının 90+5’inci dakikasında Talisca’nın penaltısını kurtaran 28 yaşındaki kaleci, takımını yenilgiden kurtardı. Karşılaşma sonrası taraftarla sevinç yaşayan Lis, tribünlere üçlü çektirerek adeta kahraman ilan edildi.

Yaz transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen Lis’in bu çıkışıyla formayı bırakmaya niyeti olmadığını gösterdiği ifade edildi. Göztepe yönetiminin ise kaleci rotasyonunu güçlendirmek için alternatif isimler arayışında olduğu öğrenildi.

Bandırmaspor’a kiralanan genç file bekçisi Arda Özçimen’in ardından, Ekrem Kılıçarslan kadroya dahil edilmişti. Yönetimin uzun süredir Rennes forması giyen milli kaleci Doğan Alemdar’ı istediği, ancak Fransız ekibinin 3 milyon Euro’luk bonservis talebinin transferi çıkmaza soktuğu belirtildi. Sport Republic’in bu rakamı yüksek bulduğu, kulübün yerli kaleci arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarda Lis’in formu ise şimdilik yönetimin elini rahatlatmış durumda.