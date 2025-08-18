Büyükşehir Belediyesi itfaiye filosunu yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak için itfaiye teşkilatını güçlendirdi. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından finanse edilen ve İller Bankası koordinesinde yürütülen “Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığı’nın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, belediye 18 milyon Euro kredi sağladı. Bu kredi ile 64 araç, belediyenin öz kaynaklarıyla da 8 araç alınarak toplamda 72 yeni araç filosuna kazandırıldı.

Eski araçlar envanterden çıkarıldı

Yeni alınan araçlarla birlikte itfaiye teşkilatı envanterinde bulunan model yılı eski 53 aracın sistemden çıkarıldığı açıklandı. Böylece bakım-onarım, akaryakıt ve sigorta gibi işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, bu yatırımın aynı zamanda afetlere karşı hazırlıkta önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başkan Aras: “İtfaiye teşkilatımız güçlenecek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının bir şehir için en önemli güvenlik unsurlarından biri olduğunu söyledi. Aras, “Muğla gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehirde can ve mal güvenliği için itfaiye teşkilatımızın güçlü olması çok önemli. Yeni araçlarımızla birlikte teşkilatımız daha da kuvvetlenecek” dedi.