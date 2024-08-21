Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan ve cuma günü 3'üncü hafta müsabakasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe, kaleci Mateusz Lis imza için İzmir'e geliyor. Sarı kırmızılılar Polonyalı kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu gece imzaların atılmasının ardından Lis yarın sağlık kontrollerinden geçerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Sosyal medyadan paylaştı

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uçağın içinden görüntü paylaşan Polonyalı filebekçi Göz-Göz taraftarını heyecanlandırdı.