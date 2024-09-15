Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından 5. haftayı bay geçecek olan Göztepe, önümüzdeki hafta Gürsel Aksel Stadı’nda Kayserispor’u konuk edecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov, yapılan transferlerin ardından büyük bir memnuniyet yaşadığını ifade etti.

Stoilov’un başarı dolu performansı

Geçtiğimiz sezonun 13. haftasında Göztepe’nin başına geçen ve takımı Süper Lig’e taşıyan Bulgar teknik direktör, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İlk dört maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Stoilov, henüz transferler tamamlanmamışken bile takımını başarılı bir şekilde yönetti.

Yönetimden Stoilov’a destek

Göztepe yönetimi, Stoilov’un elini rahatlatmak için büyük çaba sarf etti. Özellikle son dönemde hemen her mevkiye yapılan takviyelerle, takımın kadro derinliği artırıldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, uzun lig maratonu öncesinde eksikleri tamamlayarak güçlü bir kadro oluşturdu.

Transferler ve kadro derinliği

Stanimir Stoilov, gerçekleşen transferlerin ardından rahat bir nefes aldığını belirtti. Alternatifli bir kadroya ulaşan Stoilov, mevcut iskelet kadronun da korunmasını isteyerek, takımın büyük kısmının tutulduğunu açıkladı.