Çeşme Festivali'nin ikinci günü, Ceylan Ertem’in etkileyici performansıyla taçlandı. Festival, 90'lar temasına uygun etkinliklerle coşkuyla devam ediyor.

Festivalde müzik ve sanat dolu bir gün

Çeşme Belediyesi’nin 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlediği ve Alaçatı ile Çeşme’nin Kurtuluş kutlamalarıyla birleşen Çeşme Festivali, coşkulu anlara sahne oldu. “90’larda Çeşme” temalı festivalde, müzik ve sanat bir araya geldi. İkinci gün, Ayios Haralambos Kültür Merkezi’nde açılan ‘Geçmişten Günümüze Çeşme’ fotoğraf sergisi büyük ilgi topladı. Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Zeliha Begöz tarafından hazırlanan sergi, kentin tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne serdi.

Çocuklar 90’ların ruhu ile eğlendi

Çeşme Kent Müzesi’nin arka alanında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, 90’ların neşesini yeniden yaşadı. Seksek oynayıp, pamuk şeker yiyen çocuklar, müzik eşliğinde hulahop çevirerek festivalin tadını çıkardı. Festival boyunca çocuklara yönelik atölye çalışmaları, 90’ların sıcak atmosferini günümüze taşıdı.

Çeşme’nin mutfak kültürü konuşuldu

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri de "Geçmişten Günümüze Çeşme’de Yemek Kültürü" adlı söyleşi oldu. Eğitmen Şef Rıfat Yurttaş ve ÇEŞKA Kooperatifi üyeleri, bölgenin lezzet tarihini katılımcılarla paylaştı.