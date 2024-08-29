İzmir ve çevresinde haziran ayından bugüne çıkan orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektar alanın zarar gördüğünü belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mustafa Güleş, “Mega yangınlar olarak tanımlanan, 10 bin hektar üzeri veya aynı bölgedeki çoklu yangınların oluşturacağı yoğun duman ve hava kirliliği halk sağlığı üzerinde de etki gösterecektir. Şayet ülkemizde mega yangınların sıklığı artarsa orman-şehir kesişiminin yakınlaştığı ve nüfusumuzun da yaşlanmakta olduğu dikkate alındığında halk sağlığını koruma da yangın yönetiminde önemli bir bileşen olacak” dedi.

Son dönemde ülke genelinde artan orman yangınları ve alınması gereken önlemlerle ilgili Türkiye Ormancılar Derneği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye genelinde, sıcak hava dalgalarıyla beraber haziran ayından itibaren çoğunluğu başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde çok sayıda orman yangını görüldüğünü belirten TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mustafa Güleş, yanan alanlarda sadece ağaçlar ve bitki örtüsü değil, o ekosistemin ve tarım alanlarının tüm bileşenlerinin de yok olduğuna dikkat çekti.

18 sivil vatandaş, iki orman çalışanı öldü

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) paylaşımlarına göre; 1 Ocak- 27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen 2 bin 764 orman yangınında 20 bin 896 hektar alanın zarar gördüğünü anlatan Güleş, “Haziran ayından bugüne İzmir ve çevresinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık olarak Selçuk'ta 604, Çeşme-Germiyan'da 319, Çeşme Delikli Koy'da 184, Bergama'da 137, Karaburun'da 311, Urla'da 550, Foça'da 300, Gaziemir-Sarnıç'ta 575, Menderes-Şaşal'da 270, Yamanlar'da 2 bin 920; Manisa-Gördes'te 5 bin 74, Manisa Soma Deniş'te 835, Yatağan'da 315, Milas'ta 278, Bozdoğan-Kavaklıdere'de 2 bin 116; Çanakkale'de bin 773; Bolu-Göynük'te 5 bin 200 ile Karabük- Safranbolu olmak üzere 17 bin hektardan fazla alan yanmıştır. Bununla birlikte Diyarbakır-Mardin'deki yangınlarda 15 sivil, İzmir Çeşme Deliklikoy'daki yangında üç sivil vatandaşımız, Bayındır ve Bergama'daki yangınlarda ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli iki orman çalışanı hayatını kaybetti” diye konuştu.

“Seferberlik başlatılması gerekiyor”

Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'nın çıkış nedeninin insan kaynaklı olduğunu kaydeden Güleş, 2024 yılında orman yangınlarının çıkış sayılarının 2023 yılına göre önemli derecede arttığını söyledi. “Yangınlara müdahale için özveri ile çalışılsa da yangın sayıları, zarar gören alanlar göz önünde bulundurulduğunda yangın öncesi hazırlığın yeterli olduğunu söylemek mümkün değil” diyen yangın riskinin azaltılması için alınması gereken önlemleri sıraladı:

“Yangın riskini ve olası zararları azaltmak ve afet yönetim süreçlerini doğru bir şekilde tanımlamak için ilgili tüm kurumların iş birliği ile iklim değişikliği senaryoları da göz önünde bulundurularak yangın eylem planları hazırlanmalı, yeterli araç, gereç ve personel bulundurulmalı. Orman içi verilen izinlerin kapsamları daraltılmalı, koşul ve standartları net olarak belirlenmeli ve etkin denetimi sağlanmalı. Bunlara ilave olarak orman içi ve bitişiği alanlarda bu alanlara çöp ve atık bırakılmasının önlenmesinde, enerji nakil hatlarının yangına özel bakımlarının planlamasında, sanayi tesisleri ve karayollarında koruma bandının belirlenmesinde vb. önlemlerin geliştirilmesinde kâğıt üzerinde kalan kararların ötesine geçerek özel sektör, yerel yönetimler ve kamuoyu ile sorumluluk gerektiği şekilde paylaşılmalı. Ülkemiz için en yıkıcı afetlerinden biri olan depremde olduğu gibi orman yangınları için de toplumun acilen bilgi ve eğitim ile yangına dirençli topluluklara dönüştürülmesi, bu toplu değişimin sağlanması için bir seferberlik başlatılması gerekiyor.”