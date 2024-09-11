Süper Lig'in 5'inci haftasını bay geçirecek Göztepe'de, kadro dışı bırakılan tecrübeli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın talipleri artıyor. Daha önce Süper Lig'den Antalyaspor ve 1'inci Lig'den Iğdır FK'nın ilgisini çeken 25 yaşındaki oyuncu için şimdi de Alanyaspor devreye girdi.

Göztepe yönetimiyle görüşmelere başlayan Alanyaspor'un, Yalçın transferinde en iyi teklifi sunduğu belirtiliyor. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Yalçın Kayan'ın kesin olarak Göztepe'ye veda edeceği açıklandı. Göztepe altyapısında yetişen ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen Yalçın'ın, Alanyaspor'a sıcak baktığı ifade ediliyor.

13 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar Yalçın Kayan'ın yeni takımına katılması bekleniyor.