İzmir'de motorin 42,66 TL'ye düştü! İşte 11 Eylül benzin ve LPG fiyatları İzmir'de motorin 42,66 TL'ye düştü! İşte 11 Eylül benzin ve LPG fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye edilen altın fiyatlarına göre, 11 Eylül itibarıyla 22 ayar altının gramı 2720 TL seviyesinde. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da önemli fiyat hareketlilikleri gözlemleniyor.

İzmir altın piyasasında güncel fiyatlar

Altın fiyatları, özellikle Türkiye'de döviz kuru ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın 11 Eylül tarihli tavsiye edilen fiyat listesine göre, altının tüm türlerinde artış gözlemlendi.

Güncel fiyatlar (11 Eylül 2024)

Altın Türü Satış Fiyatı (TL)
22 Ayar Altın 2720
18 Ayar Altın 2390
14 Ayar Altın 2250
Gram Altın 2720
Cumhuriyet Altını 19290
Çeyrek Altın (Yeni) 4770
Çeyrek Altın (Eski) 4760
Yarım Altın 9540
Ziynet Altın 19080
Has Altın 2808.33

Altın yatırımcılarına tavsiyeler

Altın, uzun vadede güvenli liman olarak bilinen bir yatırım aracı olsa da kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcılar açısından fırsatlar yaratabilir. Uzmanlar, özellikle altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Bu nedenle altın yatırımcılarına, fiyat takibini sıkı yapmaları ve yatırım stratejilerini buna göre düzenlemeleri öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ