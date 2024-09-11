İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye edilen altın fiyatlarına göre, 11 Eylül itibarıyla 22 ayar altının gramı 2720 TL seviyesinde. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da önemli fiyat hareketlilikleri gözlemleniyor.

İzmir altın piyasasında güncel fiyatlar

Altın fiyatları, özellikle Türkiye'de döviz kuru ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın 11 Eylül tarihli tavsiye edilen fiyat listesine göre, altının tüm türlerinde artış gözlemlendi.

Güncel fiyatlar (11 Eylül 2024)

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) 22 Ayar Altın 2720 18 Ayar Altın 2390 14 Ayar Altın 2250 Gram Altın 2720 Cumhuriyet Altını 19290 Çeyrek Altın (Yeni) 4770 Çeyrek Altın (Eski) 4760 Yarım Altın 9540 Ziynet Altın 19080 Has Altın 2808.33

Altın yatırımcılarına tavsiyeler

Altın, uzun vadede güvenli liman olarak bilinen bir yatırım aracı olsa da kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcılar açısından fırsatlar yaratabilir. Uzmanlar, özellikle altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Bu nedenle altın yatırımcılarına, fiyat takibini sıkı yapmaları ve yatırım stratejilerini buna göre düzenlemeleri öneriliyor.