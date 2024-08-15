Göztepe'nin 2022 yazında SportRepublic'in futbol şubesini devralmasının ardından, 18 yaşında Nijerya'dan keşfettiği ön libero Anthony Junior Dennis, büyük bir başarı öyküsüne imza attı. Geçen sezon, genç oyuncu, A takımda ilk kez forma giymeye başladığı andan itibaren takımın kilit isimlerinden biri oldu ve şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Dennis, performansıyla Süper Lig'de de kendine yer buldu ve formayı bırakmadı.

Altyapıda yükseliş

Dennis, SportRepublic'in Nijerya'daki HB Academy Abuja'dan keşfettiği bir yetenek olarak Göztepe'nin U19 takımına kazandırıldı. 1.5 sezon boyunca altyapıda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Dennis, Teknik Direktör Stanimir Stoilov döneminde A takımda şans buldu. Çorum FK karşısında 1. Lig’de ilk kez profesyonel maça çıkan Dennis, kısa sürede A takımın değişilmezi oldu.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un, ligin ikinci yarısında sürekli olarak 11'de oynattığı Dennis, Süper Lig'e çıkıldığında da bu güveni boşa çıkarmadı. Dennis, Göztepe'nin orta sahasında önemli bir rol üstlenerek, takımın başarısına büyük katkıda bulundu.