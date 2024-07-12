İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Göztepe transfer çalışmalarına devam ederken bazı isimlerle de yollarını ayırıyor. Yeni sezona Slovenya'da yaptığı kampla hazırlanan sarı kırmızılı takım, bekleneni veremeyen golcü oyuncusu Mame Diouf ile yollarını resmen ayırdı. Dün Kenneth Obinna Mamah ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Göz Göz bir yabancı futbolcusunu daha gönderip kontenjan için yeni yer açmış oldu.

Geçen sezon çok büyük umutlarla Göztepe'ye transfer olan 36 yaşındaki Senegalli Diouf istikrarsız bir performans gösterip sadece 13 maça çıkabildi. 13 karşılaşmada 2 gol kaydeden deneyimli futbolcu ardından sakatlık yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Şu ana kadar Messaoudi, Lis, Mamah, Diouf, Tarkan, Atınç, Celil, Ümit, Fıratcan, Ensar ve Tugay’ı takımdan gönderen İzmir ekibinin başka futbolcularla da vedalaşılması bekleniyor.