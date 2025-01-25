Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri öncesinde Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir video yayımladı. "Biz İzmir'iz!" sloganıyla paylaşılan bu video, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Göztepe, her maç öncesi sosyal medyada yaptığı etkileyici paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi İzmir ruhunu yansıtan özel bir video paylaştı.

Taraftarlar videoya ilgi gösterdi

Video, Göztepe’nin köklü tarihi, İzmir şehrinin eşsiz atmosferi ve sarı-kırmızı renklere duyulan tutkuyu bir araya getiriyor. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

Göztepe, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflerken, taraftarların desteğiyle İzmir ruhunu sahaya yansıtmayı amaçlıyor.