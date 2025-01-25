Fiat ve Citroen, elektrikli araç kategorisinde dikkat çeken kampanyalarla Türkiye pazarındaki tüketicilere hitap etmeye devam ediyor. Şehir içi kullanım için ideal kompakt elektrikli araç modelleriyle iki marka, çevre dostu ve uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

Fiat Topolino

Fiat’ın elektrikli modeli Topolino, kompakt tasarımı ve düşük işletme maliyetiyle dikkat çekiyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan bu model, hem ekonomik hem de çevre dostu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Topolino: 475.900 TL

Topolino Plus: 505.900 TL

Topolino Dolcevita: 495.900 TL

Citroen Ami

Citroen Ami, elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyenler için uygun fiyatlı ve çevre dostu bir seçenek. 6 kW elektrik motoruyla kısa mesafe şehir içi ulaşımda pratik bir çözüm sunan bu model, şıklığı ve bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Ami One: 389.000 TL

Ami Peps: 399.000 TL

Ami Tonic: 399.000 TL

Elektrikli araçların avantajları

Çevre Dostu: Sıfır emisyon sayesinde hava kirliliğini azaltır.

Sessiz ve Konforlu: Şehir trafiğinde huzurlu bir sürüş sağlar.

Ekonomik: Yakıt maliyeti yok; uzun vadede tasarruf sağlar.

Devlet Teşvikleri: Elektrikli araç alımlarında sunulan avantajlarla cazip hale gelir.