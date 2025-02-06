Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yıldız golcüleri Romulo Cardoso ve Juan Silva’nın sakatlıkları sonrası hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Southampton ile görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Emersonn ve Furkan Bayır’ı kadrosuna katarken, forvet hattı için kardeş kulübü Southampton’a yöneldi. İngiliz ekibinin Belçika'nın Royal Antwerp takımından transfer ettiği 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Udoh’un kiralanması için görüşmeler başladı. Southampton, gelişim göstermesi için genç oyuncuyu Göztepe’ye göndermeye sıcak bakıyor.

Udoh’un performansı dikkat çekiyor

Kariyerine Nijerya’da Abuja kulübünde başlayan Udoh, 2023 yılında Antwerp’e transfer oldu. Belçika ekibinin ikinci takımında 12 gol atan genç forvet, bu sezon A takımda 14 maça çıkmasına rağmen skor katkısı veremedi.