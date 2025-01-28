Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Göztepe, savunmadaki sorunları çözmek için harekete geçti. Brezilya’nın Athletico Paranaense takımından golcü Emersonn Correia da Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor’un genç stoperi Furkan Bayır’la da prensipte anlaşma sağladı.

Furkan Bayır Göztepe yolunda

Menemen Futbol Kulübü’nün altyapısından yetişen ve 2021-2022 sezonunda Alanyaspor’a transfer olan 24 yaşındaki Furkan Bayır, Süper Lig’de istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak bu sezon Alanyaspor formasıyla sadece 4 maçta toplam 223 dakika süre aldı. Türkiye U21 Milli Takımı’nda da 4 kez görev alan Furkan’ın, bu hafta içinde Göztepe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Emersonn Correia transferi tamamlandı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Göztepe, Brezilyalı Emersonn Correia’yı da kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, defans hattında oluşan eksiklikleri yeni transferlerle kapatarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Hedef üst sıralar

Göztepe, savunmaya yaptığı bu hamlelerle ikinci devrede daha güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Taraftarlar, yeni transferlerin sahada nasıl bir etki yaratacağını sabırsızlıkla bekliyor.