Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılığı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Terörü kaynağında yok edeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörü kaynağında yok etmeye kararlıdır."
Kaynak: HABER MERKEZİ