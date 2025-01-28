Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılığı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Gara bölgesinde 2 PKK’lı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Terörü kaynağında yok edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörü kaynağında yok etmeye kararlıdır."