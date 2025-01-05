Süper Lig’in 18. haftasında lider Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle Galatasaray lehine verilen penaltı kararını “çok kolay” bulurken, 85’inci dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği pozisyonun görmezden gelindiğini savundu. Hakem Alper Akarsu ve VAR sistemi, Göztepe taraftarlarının hedefindeydi. Göztepe taraftarları, maçın ardından sosyal medya platformlarında hakem kararlarına yönelik tepkilerini dile getirdi. VAR’ın penaltı pozisyonlarını incelememesi, öfkeyi artırdı. Taraftarlar, Alper Akarsu’nun tartışmalı kararlarını eleştirirken, pozisyonların açık bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray ve Hakem Alper Akarsu’ya gönderme

Göztepe, sosyal medya hesaplarından Galatasaray ve maçın hakemi Alper Akarsu’ya göndermelerde bulundu. Maçtan bir gün önce Göztepe’nin, Galatasaray deplasmanına giderken paylaştığı “Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?” temalı uzaylı videoya, Galatasaray karşılaşma sonrası “İstanbul güvende, rahat olun” ifadelerinin yer aldığı, futbolcuların uzay gemisine el salladığı yapay bir görselle yanıt verdi. Bu paylaşım üzerine Göztepe, Galatasaray’ın görselini yeniden düzenleyerek futbolcuların uzay gemisine el salladığı kareye hakem Alper Akarsu’yu da ekledi ve “1 kişi eksik kalmış” notunu düştü. Bu yaratıcı ve esprili paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.