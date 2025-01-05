Saadet Partisi Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci, halkın siyasete olan güven kaybını, ekonomik zorlukları ve genel siyasi durumu değerlendirerek, vatandaşların yaşadığı umutsuzluğu gündeme taşıdı. Özellikle Muğla’da karşılaşılan sorunlara dair dikkat çeken açıklamalar yapan Tümenci, Saadet Partisi’nin halkla iç içe olduğunu ve halkın dertlerine çözüm bulmak için çalıştıklarını ifade etti.

Siyasete duyulan güven azalıyor

Başkan Tümenci, vatandaşların siyasete olan güvenlerinin giderek azaldığını belirterek, şunları söyledi:

“Hem yerel hem de genel siyasete karşı halkta bir bıkkınlık var. İnsanlar artık işlerin çözülmeyeceğine inanıyor. Öyle bir algı var ki, sanki Ankara’da bir dayınız yoksa hiçbir işinizi halledemezsiniz. Bu bıkkınlık, siyasetçilere duyulan güvensizlikle birleşince toplumda derin bir umutsuzluk yaratıyor.”

Muğla’da ekonomik zorluklar zirveye çıkmış durumda

Muğla’da halkın karşılaştığı en büyük sorunların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Tümenci, esnaftan çiftçiye, kadınlardan gençlere kadar geniş bir kesimin ekonomik baskı altında olduğunu vurguladı.

“Pazarda yarım brokoli ya da çeyrek karnabahar satıldığını görmek bile durumun vahametini anlatmaya yeter. Kadınlarımız ev ekonomisini döndürmekte zorlanıyor, gençlerimiz ise geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Esnafımız vergisini ve sigorta borcunu ödeyemiyor, bu nedenle banka hesaplarına bloke konuluyor. Bu tür uygulamalar, ekonomik sıkıntıları daha da artırıyor.”

Halkla iç içe siyaset

Saadet Partisi’nin halktan kopuk bir siyaset izlemediğini belirten Tümenci, "Biz Saadet Partisi olarak halkın içindeyiz. Esnaf oluyoruz, çiftçi oluyoruz, işçi oluyoruz. Halkın derdini birebir yaşıyor ve gözlemliyoruz. İnsanların siyasete olan umutsuzluğunu kırmak ve onlara yeni bir umut aşılamak için çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde halkın bize sıcak ve samimi yaklaşımı bunun bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Umutsuzluğa karşı umut dolu bir gelecek

Son olarak, Tümenci, halkın siyasilere olan güveninin zayıfladığına dikkat çekerek, "Ama biz Saadet Partisi olarak, halkın derdini kendi derdimiz bilerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Adil ve refah içinde bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz," ifadelerini kullandı.