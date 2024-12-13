Her iki takım da 14 Aralık’ta önemli bir mücadeleye çıkacak. Şanlıurfaspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet almak isterken, Pendikspor, deplasmanda üst sıralara tırmanma peşinde.

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Takımların lig performansı 

Şanlıurfaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde 16. sırada 18 puanla alt sıralarda yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu zorlu mücadelede 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Pendikspor ise ligde 10. sırada yer alıyor ve 22 puana sahip. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Pendikspor, bu deplasmandan galip ayrılarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Pendikspor, zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor.

Şanlıurfaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi
  • Saat: 13.30
  • Stadyum: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu
  • Yayın: beIN SPORTS MAX 1
  • Hakem: Davut Çelik
Kaynak: HABER MERKEZİ