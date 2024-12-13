Her iki takım da 14 Aralık’ta önemli bir mücadeleye çıkacak. Şanlıurfaspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet almak isterken, Pendikspor, deplasmanda üst sıralara tırmanma peşinde.

Takımların lig performansı

Şanlıurfaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde 16. sırada 18 puanla alt sıralarda yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu zorlu mücadelede 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Pendikspor ise ligde 10. sırada yer alıyor ve 22 puana sahip. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Pendikspor, bu deplasmandan galip ayrılarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Pendikspor, zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında 3 puan hedefliyor.

Şanlıurfaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi

Saat: 13.30

Stadyum: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu

Yayın: beIN SPORTS MAX 1

Hakem: Davut Çelik