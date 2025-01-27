Göztepe, ara transfer döneminde yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekliyor. İzmir temsilcisi, Alanyaspor'dan Furkan Bayır'ı kadrosuna katmak için her konuda anlaşma sağladı ve resmi imzanın atılması bekleniyor.

Savunmaya yeni takviye

Göztepe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Önce forvet hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, şimdi ise savunmaya yeni bir isim ekliyor. Alanyaspor'dan Furkan Bayır'la anlaşma sağlayan Göztepe, 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son detaylar bekleniyor

Furkan Bayır’ın transferi için tüm şartlar sağlanmış durumda. Son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun yapılması bekleniyor. Genç oyuncunun, Menemen FK altyapısında yetişmiş olması ve İzmir'e dönme arzusuyla Göztepe'yi tercih etmesi de transferin gerçekleşmesindeki etkenler arasında.

Bonservis bedeli ödenecek

Göztepe, 2025 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Furkan Bayır için Alanyaspor’a bonservis bedeli ödeyecek. Bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkan genç stoper, toplamda 223 dakika sahada kaldı.