Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu TVF Kadınlar 2. Ligi’nde altıncı sırada tamamladı. Genç yaş ortalamasıyla dikkat çeken takım, hem spor başarıları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle büyük takdir topladı.

Sahada ve toplumda güçlü bir duruş

Turgutlu Belediyespor'un altyapısından yetişen oyunculardan oluşan takım, 19 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekiplerinden birisi olarak mücadele etti. Bu sezon, özellikle deplasman maçlarındaki etkili performanslarıyla dikkat çektiler. Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek ve Koçarlı Belediyespor karşısında da aynı skorla zafer kazanarak önemli galibiyetlere imza attılar.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için anlamlı bir kampanya

Bu sezon, yalnızca spor başarılarıyla değil, toplumsal farkındalık yaratmak için yürütülen kampanyalarla da ön plana çıktılar. Takım, Diyarbakır’da yaşamını yitiren Narin Güran’ın siluetini formalarına taşıyarak kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekti. Bu anlamlı hamle, sporun toplumsal değişim için güçlü bir araç olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Gurur verici bir sezon geçirdik"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, sezonun sonlarına yaklaşırken, "Kadın Voleybol Takımımız, bu sezon hem sahada sergiledikleri performansla hem de topluma verdikleri mesajlarla bizlere gurur yaşattı. Altıncı sırada yer almak önemli, ancak asıl gurur verici olan, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlamamız ve bu mesajı geniş kitlelere ulaştırmamızdı. Takımımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başantrenör Erdal Kurç: "Başarı sadece skorlarla ölçülmez"

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç ise, sezonun değerlendirirken, "Ligin en genç takımlarından biri olmamıza rağmen büyük bir azimle mücadele ettik. Altıncı sıradaki başarı, bizim için oldukça kıymetli. Ancak biz, başarımızı yalnızca maç skorlarıyla değil, kadına yönelik şiddetle mücadele ederken gösterdiğimiz duruşla da ölçüyoruz. Sporcularımız hem sahada hem de toplumsal alanda örnek oldular." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon için hedefler büyüyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu geride bırakırken, gözler artık 2025-2026 sezonuna çevrilmiş durumda. Başkan Maliz ve Başantrenör Kurç, önümüzdeki yıl daha büyük hedeflere odaklanacaklarını vurguladı. Tüm taraftarlara ve destekçilere teşekkür edilerek, gelecekteki başarılar için umut dolu bir mesaj verildi.