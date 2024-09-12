Göztepe Spor Kulübü'nün futbolcuları, Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncuları İsmail Köybaşı, Romulo Cardoso, Doğan Erdoğan, Malcom Bokele, Anthony Dennis ve Juan Santos Da Silva'nın kontrolleri sorunsuz tamamlandı.

Yeni sezon öncesi sağlıkları için kapsamlı bir kontrol sürecinden geçen futbolcuların ortopedi, genel cerrahi, kardiyoloji ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Muayenelerin ardından radyoloji, EKG, EKO, EFOR, kan ve idrar testleri gerçekleştirildi.

Sporun çeşitli branşlarındaki kulüpleri destekleyen Medicana, Göztepe Spor Kulübü’nün resmi sağlık sponsoru olarak önemli bir rol üstleniyor. Göztepe'nin sağlığına verdiği önemin altını çizen bu iş birliği, takımın yeni sezona hazır ve güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak.