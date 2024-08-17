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Göztepe - Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 21.45'te oynanacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Taraftarlar oturdukları semtten maçı izlemeye gidemediklerini, başka şehirlerden insanların gelip izlediklerini söyledi. Biletlerin pahalı olması konusuna ne diyeceksiniz sorusuna, " Alamıyoruz ki pahalı olup olmadığını söyleyebilelim" cevabı geldi.

Göztepeli taraftarlar biletler konusunda şikayetçiler. Fakat şikayetçi oldukları konu biletlerin fiyatı değil, az oluşu. Çoğu taraftar içeri giremedikleri için durumdan şikayetçi. Stadyumun büyütülmesini isteyenler çoğunlukta.

Trendyol Süper Lig 'in ikinci haftasında oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi Ege TV kameraları Göztepe'de taraftarların yanındaydı. Taraftarlara maç skoru, transferler ve bilet ler hakkında sorular soruldu, taraftarlar yanıtladı.

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