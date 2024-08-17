Haber Ekspres'ten Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege Bölgesi, günlerdir cehennemi yaşarken İzmir'in çoğu yüksek kesimi alevlere teslim oldu küle döndü. İzmir İtfaiye ekiplerine diğer illerden gelen itfaiye erleri de yoğun destek verdi. Öte yandan yine diğer illerden gelen yüzlerce su tankı, Yamanlar Köyü'nün yüksek kesimlerine ulaşmaya çalışıyor. Birkaç itfaiye aracı ise metrelerce hortumu birleştirip tehlikeyle burun buruna mücadele ediyor.

Soğutma devam ediyor

Salı gününden başlayan yangın Cumartesi gününe kadar durmadan devam etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri de itfaiye erlerine yangına destek olmak için yangın hortumunu sırtlayıp metrelerce dağı tırmanmaya başladı, yangın ekibine destek verdi. İtfaiye erleri ise Haber Ekspres Gazetesi'ne konuşarak, "Yangın gece sönüyor sabah yine başlıyor. Yüzlerce su tankeri gelip gidiyor" diyerek yangına durmadan müdahale etmeyi sürdürdüler.

"Zeytinliklerim yanıyor çaresizim"

Yamanlar Köyü sakinleri, onlarca dönüm zeytinliklerinin yandıklarını çaresizce izleyerek "Dün her yere haber saldık ama geceden gelen olmadı. Yangının her dakika ilerlemesi bizler için tehditti, ama elimizdeki en değerli toprağımızı ve zeytinlik arazimizi kaybediyoruz. Köyde birkaç hayvanımız kaldı, köpekler kaldı. Onları da kaybetmekten korkuyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, yetkililer ise ellerinden geleni yapmıyor" diyerek çaresizce olan biteni izlemeye koyuldu.

Hayvanseverlerden tam destek

Hayvanseverler, yangın bölgelerini dolaşarak öğleden sonra Yamanlar Köyü'ne ulaştı. Haber Ekspres Gazetesi'ne konuşan ekip ise "Hayvanların bu durumlarda tek çaresi korunabilecekleri barınak ve bir kap su. Ama bugün onları dahi yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bugün yaş ve kuru mama getirdik, onları beslemeye çalışıyoruz. Bu civarda çok fazla hayvanın olmaması büyük şans, ama köpeklerin yoğun olduğu bölgelerde onları önce yangından kaçırmaya çalışıyoruz sonra da beslemeye çalışıyoruz ve yaraları varsa da yaralarını sarmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kuryelerden bitmeyen yardım

Günlerdir süren yangının bir diğer kahramanları motokuryelerdi. Pandemi döneminde sayıları hızla artan kuryeler, bu defa sipariş almayı bırakmış yangın bölgesinde iftaiye erlerine, evleri, bağ ve bahçesi yanan yurttaşa, bölgedeki güvenliği sağlayan polise ve olan biteni ekrana taşıyan gazetecilere yemek, su, ayran, buz taşıdı, motosikletleriyle en yüksek kesimlere ikramlıkları dağıttı. Haber Ekspres Gazetesi'ne konuşan bir kurye, "Saatlerdir Yamanlar Köyü'nde ilgili belediye ekiplerinin ve merkezdeki esnafın verdiği pide, ayran, su, yemek ne varsa hepsini yangında seferber olanlar için taşımaya gayret gösterdik. Ama yangının artmasıyla artık bölgeden uzaklaştırıldık, şimdi bu tepe bölgesinde bekliyoruz. İzmir'imiz yangından kurtulana kadar elimizden geleni yapacağız" dedi.