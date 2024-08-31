Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe’nin Fenerbahçe ile oynadığı ikinci hafta maçında oyuna girmeyince sinirlenip soyunma odasına gitmiş ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışmıştı. Bu olayın ardından kadro dışı kalan Yalçın Kayan, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında da kadroya dahil edilmedi.

Iğdır FK’dan Yalçın Kayan için teklif

Göztepe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Yalçın Kayan’ın, 1. Lig’in yeni ekiplerinden Iğdır FK tarafından transfer edilmek istendiği öğrenildi. Iğdır FK, Yalçın Kayan için Göztepe’ye resmi bir teklif sundu. Ancak, Göztepe cephesi henüz bu teklife yanıt vermedi. Stanimir Stoilov’un Yalçın’ın yeni sezon planlarında yer alıp almayacağına dair nihai kararının ardından iki kulübün görüşmeleri hız kazanabilir.

Transferin detayları ve beklentiler

Göztepe’nin Yalçın Kayan’ın geleceği konusundaki kararını vermesiyle birlikte, transfer süreci netlik kazanacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Yalçın Kayan, profesyonel kariyerinde ilk kez Göztepe dışındaki bir kulübün formasını giymiş olacak.