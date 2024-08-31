Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler, Muğla'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen fener alayları ve ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerle gerçekleşti.

Menteşe'de başlayan coşku

Menteşe ilçesinde başlayan Zafer Bayramı etkinlikleri, renkli bir fener alayı ile start aldı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sevilen rock grubu Manga'nın sahne aldığı konserle unutulmaz anlar yaşadı. Konserde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da yer aldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, konuşmasında gençlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Zafer Bayramı organizasyonunu gerçekleştiren Başkan Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Hep birlikte, Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmalıyız" dedi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise gençlere hitaben, "Atatürk'ün Cumhuriyet'i sizlere emanet etmesinin nedenini bir kez daha anladım. Bu büyük zaferin 102. yılını coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konserler ve fener alayları

Muğla'nın diğer ilçelerinde de benzer coşku yaşandı. Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Köyceğiz'de Bilal Sonses ve Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Her ilçede düzenlenen fener alayları ve konserler, vatandaşların yoğun ilgisiyle büyük bir şenlik havasında geçti.

Başkan Aras'ın açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliklerin sonunda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un dünya tarihini değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti. Aras, "Başkomutan Atatürk, Türk milletini tek bir amaç etrafında topladı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tüm düşmanı yurttan atarak büyük bir destan yazdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve fedakar atalarımıza minnettarız" dedi.

Başkan Aras, gençlere seslenerek, "Geleceğimiz sizlersiniz. Ata’mızın ilke ve devrimleri ile aydınlattığı yoldan sapmadan emin adımlarla ilerleyeceğiz. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.