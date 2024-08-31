Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler, Muğla'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen fener alayları ve ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerle gerçekleşti.

163Bf25B 4178 489A A3C2 Fb37613099F1

Menteşe'de başlayan coşku

Menteşe ilçesinde başlayan Zafer Bayramı etkinlikleri, renkli bir fener alayı ile start aldı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sevilen rock grubu Manga'nın sahne aldığı konserle unutulmaz anlar yaşadı. Konserde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da yer aldı.

Emirdağ’da Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı Emirdağ’da Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Muğla’da Coşkuyla Kutlandı (2)

Belediye Başkanı Gonca Köksal, konuşmasında gençlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Zafer Bayramı organizasyonunu gerçekleştiren Başkan Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Hep birlikte, Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmalıyız" dedi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise gençlere hitaben, "Atatürk'ün Cumhuriyet'i sizlere emanet etmesinin nedenini bir kez daha anladım. Bu büyük zaferin 102. yılını coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

3B9A2Fca 6712 4976 Abb5 1Ca034De72F0

Konserler ve fener alayları

Muğla'nın diğer ilçelerinde de benzer coşku yaşandı. Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Köyceğiz'de Bilal Sonses ve Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Her ilçede düzenlenen fener alayları ve konserler, vatandaşların yoğun ilgisiyle büyük bir şenlik havasında geçti.

5B611B51 6D93 41Dc A5Ae 1Fa34Ba8D7B2

Başkan Aras'ın açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliklerin sonunda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un dünya tarihini değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti. Aras, "Başkomutan Atatürk, Türk milletini tek bir amaç etrafında topladı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile tüm düşmanı yurttan atarak büyük bir destan yazdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve fedakar atalarımıza minnettarız" dedi.

5Db9741B 1C6A 437B 84Db 07B75C9A1961

Başkan Aras, gençlere seslenerek, "Geleceğimiz sizlersiniz. Ata’mızın ilke ve devrimleri ile aydınlattığı yoldan sapmadan emin adımlarla ilerleyeceğiz. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

4659365E 9092 4E8E 97De 205E113095E4

Kaynak: BÜLTEN