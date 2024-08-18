Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü Jeff Monson, Filistinlilerin direnişinden etkilenerek Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) içindeki camide eda etti. Bu anlamlı an, Monson’un Müslümanlık yolunda attığı adımların bir yansıması oldu.

Filistin’den ilham aldı

Jeff Monson, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Filistinlilerin direnişi karşısında derin bir etki hissetti. Bu etkileşim sonucunda İslam dinini kabul eden Monson, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinden dolayı Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM’deki camide kılan Monson, bu deneyimin kendisi için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti.

TBMM başkanı ile görüşme

Monson, namaz sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Kurtulmuş'un bilgisi ve nezaketi hakkında övgülerde bulunan Monson, Türkiye'nin sadece Müslümanlara değil, küresel topluma ve insanlığa olan desteğinin de altını çizdi. Görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin halkına sağladığı desteği takdir ettiğini belirtti.

"Türkiye’nin desteği örnek alınmalı"

Monson, Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini överek, “Türkiye her yerde Filistin halkını destekleyen afişlerle dolu. Burada konuştuğum herkes Filistin’i destekliyor. Bu ülke, Filistin'i destekleyen diğer ülkelerden daha fazla destekliyor. Türkiye’nin bu örnek davranışının diğer ülkeler tarafından da takip edilmesi gerekiyor” dedi.

Müslümanlık kararını anlattı

Monson, Müslüman olduktan sonra dünya genelinden destek mesajları aldığını belirtti. İslam dinini kabul etmenin kendisi için anlamlı bir seçim olduğunu vurgulayan Monson, “Bu seçim, kendimi Allah’a daha yakın hissetmemi sağladı. Gazze’den gelen insanların sevgisi ve merhameti beni çok etkiledi. Bu benim aradığım şeydi ve şu anda kendimi bu kararımda çok mutlu hissediyorum” dedi.

Kardeşlik ve barış teması

Monson, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyaretine atıfta bulunarak Türkiye'nin somut destekleri ve yardımları için teşekkür etti. “Türkiye, sadece desteklemekle kalmıyor, gerçekten yardım ediyor. Diğer ülkelerin de Türkiye’yi örnek alarak bu insani krizi hafifletmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.