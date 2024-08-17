Süper Lig 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada VAR incelemesi, maçın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Göztepe'nin 33. dakikada Romelu'nun ayağından bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi ve Kubilay Kanatsızkuş'un, Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek'e faul yaptığını belirleyerek golü geçersiz saydı.

Bu karar, sosyal medyada sporseverler arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi verilen karara tepki gösterirken, eski hakemler de durumu değerlendirdi.

Deniz Ateş Bitnel, kararın doğru olduğunu savunarak, "Göztepe'nin attığı gol öncesi, Kubilay'ın İsmail'e müdahalesi bir faul ve gol iptal kararı doğru," ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle ve En-Nesyri'nin son dakikalarda bulduğu golle 2-0 önde kapattı. Göztepe'nin iptal edilen golü, maçın en çok konuşulan anlarından biri olarak kayda geçti. Maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar maçın süresini uzatsa da Göztepe 2-0'dan gelerek maçı beraberlikle noktaladı.