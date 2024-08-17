MSB, İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için TSK'ya ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tam açıklama şu şekilde: "İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopterler, havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor.

İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK’ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı.

Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz."

İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopterler, havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor.



İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK’ya… pic.twitter.com/RvNVTUR8qx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2024