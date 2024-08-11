Süper Lig’in yeni temsilcisi Göztepe, sezonun ilk maçında Antalyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. İki yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen sarı-kırmızılı ekip, Antalya Stadı’ndaki karşılaşmada yüksek sıcaklık ve nem altında mücadele etti. Maçta galibiyet elde edemeyen Göztepe, en azından dış sahada puan almayı başardı.

Yeni transferler ilk 11'de

Bu yaz transfer döneminde 7 yeni oyuncu kadrosuna katılan Göztepe’de, bu transferlerin 5’i sezonun ilk maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Japon orta saha oyuncusu Matsuki’nin yanı sıra, kulübe bir sezon aradan sonra dönen kaleci Ekrem de yedek kulübesinde oturdu. İlk 11’de görev alan yeni transferler ise Nazım Sangare, Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet ve Novatus Miroshi oldu.

Sakatlık ve kadro durumu

Brezilyalı sol bek Djalma Silva, maçın 82. dakikasında sakatlanarak yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı. Göztepe’de kaleyi altyapı patentli Arda korurken, geçen sezonun oyuncularından Kubilay, Yalçın, Heliton, Dennis ve Romulo da ilk 11’de forma giydi.

"Takım olarak her şeyimizi vereceğiz"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hava şartlarının her iki takım için de zorlu olduğunu belirtti. Stoilov, "Antalyaspor topa bizden daha fazla sahip oldu, ancak biz daha fazla fırsat yakaladık. Ne yazık ki bu fırsatları gole çeviremedik. İki takım da sahada elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etti. Bu sezonun ilk maçı, takım olarak sıkıntılarımızı görmek adına bir fırsat oldu. Bu sıkıntılarımızın üzerine çalışmaya devam edeceğiz ve takım olarak daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.