Lord’s Palace Otel’de sahne alan Mosso, sahne kıyafetleri ve özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Mavi renkte bir sahne kostümü tercih eden Mosso, sahnede rahat edemeyeceği kıyafetlerden kaçındığını belirterek, "Frikik verme tehlikesi olan kıyafetler çok yorucu. Birkaç kez böyle durumlar yaşadım ama kimse fark etmeden hemen düzelttim" dedi.

Oyunculuğa Yeşil Işık

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa sıcak baktığını söyleyen Melek Mosso, daha önce bazı projeler için teklif aldığını ancak henüz bir sonuç çıkmadığını belirtti. Tiyatro geçmişi olan şarkıcı, "Kamera önü zor bir iş, ama isterim tabii ki. Ancak asla 'oyunculuk yapacağım' diyemem" ifadelerini kullandı.

"Doğal Olmayı Seviyorum"

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda güzellikle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Mosso, "Müziğime odaklandım ve daha az güzel görünmeye çalışıyorum" dedi. Makyaj ve sahne ışıklarının kendisi için zorlayıcı olduğunu belirten sanatçı, günlük hayatında doğal kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Ajda Pekkan’a Destek

Ajda Pekkan’ın protokol kriziyle ilgili tepkisini haklı bulduğunu ifade eden Mosso, "Ajda Hanım’ın tepkisi yerindeydi. Konser verdiğinizde sevdiklerinizin sonuna kadar izlemesini istersiniz. Ben de olsam aynı tepkiyi verirdim" diye konuştu.

"Anne Olmaya Hazırım"

Melek Mosso, anne olma konusunda da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile evlenen şarkıcı, "Tabii ki bebek istiyoruz ama her şeyin bir zamanı var. Anne olmaya her zaman hazırım, çocukları çok sevdiğim için zaten öğretmenlik mesleğine başlamıştım" diyerek, gelecekte anne olma isteğini dile getirdi.