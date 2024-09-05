Göztepe, Süper Lig’in ilk dört haftasında, hem savunmada hem de hücumda istikrar arayan teknik direktör Stanimir Stoilov'un değişmeyen üçlüsünü belirledi. Brezilyalı stoper Heliton, golcü Romulo ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, her maçta 90’ar dakika oynayarak takımın vazgeçilmez isimleri oldu.

Göztepe'nin istikrar abidesi üçlüsü

Göztepe, Süper Lig’deki ilk dört haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Antalyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalan, Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup eden ve Bodrum Futbol Kulübü'nü evinde 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov’un oyun planında üç futbolcuya büyük güven duydu.

Heliton, Romulo ve Dennis'ten tam performans

Göztepe'nin savunma ve orta sahasında kilit rol oynayan Brezilyalı stoper Heliton, golcü Romulo ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, ilk dört haftanın tamamında 90'ar dakika süre alarak tam bir performans sergiledi. Üç futbolcu da 360’ar dakika sahada kalarak teknik direktör Stoilov’un vazgeçilmezleri oldu.

Djalma Silva’nın performansı

Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi alan oyuncu ise sol bek Djalma Silva oldu. Brezilyalı futbolcu, 4 maçta toplam 318 dakika sahada kalmayı başardı. Antalyaspor maçında 82, Fenerbahçe karşılaşmasında ise 56 dakika süre alırken, son iki maçta 90’ar dakika süre aldı. Silva, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle takımının hücum gücüne önemli katkılarda bulundu.

Diğer oyuncuların performansı

Göztepe’de Heliton, Romulo ve Dennis'ten sonra en fazla süreyi alan oyuncular arasında Solet 283, Dismas Mirohshi 239, Koray 238 ve Kubilay ise 224 dakika süre aldı. Bu oyuncular, Göztepe'nin oyununda önemli roller üstlenirken, teknik direktör Stoilov’un tercihleri, takımın performansını olumlu yönde etkiliyor.

Göztepe'nin geleceği

Göztepe'nin bu ilk dört haftalık performansı, takımın sezon boyunca istikrar ve yüksek performans göstermesi için iyi bir temel oluşturuyor. Stoilov’un kadro tercihleri, takımın hem savunma hem de hücum hattında dengeli bir yapı kurmasına olanak tanıyor. Takımın bu istikrarlı performansını sürdürebilmesi, Göztepe’nin ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olacaktır.