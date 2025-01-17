Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için Brezilyalı forvet Emerson Correia da Silva’yı transfer etti. Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu, menajeriyle birlikte İzmir’e gelerek sağlık kontrolünden geçti. Resmi sözleşmenin bir aksilik olmaması halinde pazar gününe kadar imzalanması bekleniyor.

Antalyaspor maçında kadroda olabilir

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayacak Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, sarı kart cezalısı Romulo Cardoso’nun yokluğunda, Emerson’un hazır olması halinde ilerleyen dakikalarda görev verebileceğini belirtti.

Transferler devam edecek

Emerson Silva transferiyle hücum gücünü artıran Göztepe’nin, yurt dışında izlediği oyuncular arasından forvet ve orta saha bölgelerine iki yeni takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasını etkili hamlelerle tamamlayarak sezonun ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.