Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Alanyaspor, Göztepe'nin sekiz maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu.

68. dakika: Alanyaspor’un Ogundu ile geliştirdiği atakta sonuç alınamadı.

30. dakika: Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Furkan Bayır’ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul tarafından uzaklaştırıldı.

12. dakika: Alanyaspor atağında Maestro’nun şutu kaleci Lis tarafından güçlükle kornere gönderildi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 13’e çıkarırken, Göztepe 16 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini Alanya’da aldı.

Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmada Göztepe karşısında etkili bir oyun sergiledi. Maçın 83. dakikasında Ümit Akdağ’ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Göztepe Alanyaspor maçında kazanan taraf ev sahibi oldu. Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek İzmir temsilcisinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

