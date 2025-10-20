Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Göztepe Alanyaspor maçında kazanan taraf ev sahibi oldu. Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek İzmir temsilcisinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmada Göztepe karşısında etkili bir oyun sergiledi. Maçın 83. dakikasında Ümit Akdağ’ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 13’e çıkarırken, Göztepe 16 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini Alanya’da aldı.
8. dakika: Göztepe sol kanattan etkili geldi. Cherni’nin ortasında Rhaldney’in gelişine vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
12. dakika: Alanyaspor atağında Maestro’nun şutu kaleci Lis tarafından güçlükle kornere gönderildi.
30. dakika: Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Furkan Bayır’ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul tarafından uzaklaştırıldı.
51. dakika: Juan’ın pasında Efkan’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
68. dakika: Alanyaspor’un Ogundu ile geliştirdiği atakta sonuç alınamadı.
83. dakika: Maçın tek golü geldi. Sağ kanattan Makouta’nın çevirdiği top savunmadan sekerek Ümit Akdağ’ın önünde kaldı. Oyuncunun sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Alanyaspor, Göztepe'nin sekiz maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu.