Uşak Belediyesi, belediye tesislerinin güvenliğini artırmak ve öz kaynak kayıplarını önlemek amacıyla 7/24 devriye gezilecek iki güvenlik aracını hizmete aldı. Yeni uygulama ile tesisler ve parklar sürekli kontrol altında tutulacak.

Uşak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan güvenlik birimi ile belediye tesislerini korumayı hedefliyor. Başkan Özkan Yalım, belediyeye ait 33 tesisin geçmişte kayıplar yaşadığını belirterek, “Öz kaynaklarımızın herhangi bir şekilde kaybolmasını asla kabul edemeyiz” dedi.

Yeni güvenlik araçlarında bir özel güvenlik personeli ve bir zabıta görev alacak. Araçlar, su depoları, arıtma tesisleri, 24 saat hizmet veren belediye tesisleri ve parklar başta olmak üzere kentin kuzey ve güney hattında devriye yapacak.

Başkan Yalım, geçmişte yaşanan olaylara değinerek, “Birkaç ay önce su arıtma tesisimizde bakır teller çalındı. Bu yüzden 1-1,5 gün boyunca su arzı sağlayamadık. Benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerimizi artırdık” dedi.

Yeni devriye uygulamasının hem kente hem de vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalım, kamu hizmetlerinde önemli bir adım attıklarını vurguladı.