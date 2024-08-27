Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Göztepe, Southampton'dan Carlos Alcaraz'ın 19 milyon dolar karşılığında Flamengo'ya transferi kapsamında Brezilya ekibinin genç yeteneği Victor Hugo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Göztepe'ye 10 numara oyuncu

Flamengo forması giyen 20 yaşındaki Victor Hugo, bu anlaşma sonucunda 1 yıllığına Göztepe forması giyecek. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen 1.82 boyundaki Brezilyalı oyuncu, özellikle 10 numara pozisyonunda ve merkez orta saha ile ön libero bölgelerinde de görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo ile 22 maça çıkan Victor Hugo, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Göztepe, ilk üç hafta itibariyle oynadığı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında 3 puan topladı ve sezonu yenilgisiz bir şekilde sürdürüyor. Takım, bu süreçte kadrosunu güçlendirmek için yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Eğer bu transfer pürüzsüz bir şekilde gerçekleşirse, Victor Hugo önümüzdeki sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.