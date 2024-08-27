İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, ekibiyle birlikte esnaf teşkilatını canlandırmak amacıyla yeni projeleri bir bir hayata geçiriyor. 25 yıldır çözülemeyen ruhsat sorununu sadece 8 ayda çözen Yalçın Ata, şimdi de İESOB Otel’in çehresini tamamen yenileyerek, ismini ESPARK OTEL olarak değiştiriyor. Bu otel, kış sezonunda gıda, turizm ve hizmet sektörlerine yönelik uygulamalı eğitimlerin merkezi olacak.

İzmir'e yakışan modern eğitim tesisi

İESOB Başkanı Yalçın Ata, otelin yenilenme süreciyle ilgili olarak hiçbir masraftan kaçınmadıklarını belirtti. Ata, “Buca Kaynaklar bölgesinde, çam ormanlarıyla çevrili, havalimanı ve otobana yakın olan otelimiz yıllardır atıl durumdaydı. Artık İzmir’e görkemli bir tesis kazandırıyoruz. ESPARK OTEL ile Türkiye’ye örnek olacak bir kompleksi hayata geçiriyoruz. Esnaf teşkilatımız bu tesisle gurur duyacak” dedi.

Başkan Ata, çalışmaları bizzat takip ediyor

Yenileme çalışmalarına büyük önem veren Başkan Yalçın Ata, günlerinin büyük kısmını otel projelerine ayırıyor. Otelin 12 bin metrekarelik kır düğün bahçesi ve diğer alanları yenilenirken, çağdaş dokunuşlarla donatılan odalar, ailelerin konforu için düzenlenen havuz alanları ve yenilenen spor sahaları gibi birçok yenilik hayata geçiriliyor. Ata, otelin her detayının müşteri memnuniyetini maksimize edecek şekilde düşünüldüğünü vurguladı.

Uygulamalı eğitimler başlıyor

İESOB’un yenilenen oteli, sadece bir konaklama merkezi değil, aynı zamanda mesleki eğitim için önemli bir platform olacak. Başkan Ata, özellikle gıda ve turizm sektörlerinde büyük bir açık olduğunu belirterek, “Otelde pastacılıktan aşçılığa, barista kurslarından geleneksel İzmir tatlarına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler düzenleyeceğiz. Böylece gençlere yeni iş fırsatları sunarak, sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.